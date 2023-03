Bruce Darnell bastelt an später Schauspiel-Karriere

Bruce Darnell - einst als Model-Trainer bekannt geworden ("Die Handtasche muss lebendig sein") - will häufiger als Schauspieler in Erscheinung treten. "Tatsächlich könnte ich mir gut vorstellen, in nächster Zeit öfter für TV-Filme vor der Kamera zu stehen", sagte der 65-Jährige, der in der neuen ZDF-Vorabendserie "Hotel Mondial" einen Gastauftritt hat, der Deutschen Presse-Agentur.

Spaß am Set

Schauplatz der Serie ist ein fiktives Hotel in Schwerin. "Es ist superspannend für mich, Teil eines großen Filmteams zu sein. Mir macht es großen Spaß, in andere Rollen zu schlüpfen und mich auszuprobieren. Das hat mir die Arbeit am Set leicht gemacht, und ich hatte viel Freude beim Drehen", erzählte Darnell.