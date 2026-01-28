Wein für 19.250 Euro: Brooklyn protzt mit Luxus-Urlaub, den Nicolas Papa finanziert

Während Brooklyn Beckhams öffentliche Abrechnung mit seinen berühmten Eltern David und Victoria Beckham in aller Munde ist, haben sich der älteste Beckham-Spross und seine Ehefrau Nicola Peltz eine gemeinsame Auszeit in einem angesagten Luxus-Hotel gegönnt. Brooklyn und Nicola: Auszeit in kalifornischem Luxus-Hotel Auf Instagram gewährte Brooklyn Beckham, der mit Peltz in den USA lebt, seinen Followern Einblicke in sein luxuriöses Leben. Das Paar urlaubt aktuell in der exklusiven San Ysidro Ranch im Herzen von Montecito - ein Ressort, das laut Daily Mail als das Lieblingshotel von Prinz Harry und Herzogin Meghan gilt.

Wer in dem Luxus-Hotel nächtigen will, braucht das nötige Kleingeld: Zimmerpreise liegen zwischen umgerechnet rund 2.600 und 10.500 Euro pro Nacht. Brooklyn teilte in seinem jüngsten Posting auf Instagram eine Reihe an Fotos von seinem und Nicolas Aufenthalt in ihrem kalifornischen Refugium. Darunter ein Bild, das offenbar nach dem gemeinsamen Abendessen aufgenommen wurde und eines von zwei Flaschen Wein.

Bei dem Wein handelt es sich um einen besonders edlen Tropfen. Der 1831er Château d'Yquem wird laut Daily Mail als "extrem seltener und historischer Jahrgang" beschrieben und kostet durchschnittlich 23.000 US-Dollar (19.250 Euro) pro Flasche. Der Preis des Weins werden aufgrund seiner Seltenheit typischerweise durch die Nachfrage bei Auktionen bestimmt. Nicola Peltz: Eine Million Dollar monatlich von ihrem Papa? Wie sich der 26-jährige Koch-Influencer und die Schauspielerin ihr Leben im Luxus leisten können, beschäftigt freilich die Gemüter der Fans. Zuletzt wurde berichtet, dass Nicola Peltz von ihrem milliardenschweren Vater Nelson Peltz eine monatliche Zuwendung von einer Million US-Dollar erhalten soll. Mehr über den einflussreichen Peltz-Clan lesen Sie hier:

Diese enorme Summe steht in starkem Kontrast zu der finanziellen Unterstützung, welche die Beckhams ihrem Sohn Brooklyn angeblich zukommen lassen. Im Podcast "The Rest Is Entertainment" sagte Guardian-Redakteurin Marina Hyde: "Soweit ich weiß, geben die Beckhams Brooklyn viel Geld, aber keine exorbitanten Summen. Sie träumen wohl davon, dass er eines Tages auf eigenen Beinen steht und unabhängig wird." "Vielleicht würde Nelson Peltz das abstreiten, aber ich habe gehört, er habe gesagt: 'Ich gebe meiner Tochter monatlich eine Million Dollar Taschengeld'", plauderte die britische Journalistin außerdem aus.