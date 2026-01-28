Foto: Prinzessin Kate zeigte sich mit praktischem Haar-Styling

Kates Frisur sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Das merkte sie etwa auch im September, als sie Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William, eine Schulklasse im Natural History Museum in London besuchte. Berichtet wurde von den britischen Medien danach fast ausschließlich über Kates erblondete Haare. Nach dem Familien-Urlaub in Griechenland hatten Aufnahmen Spekulationen ausgelöst, ob die Sonne für das blonde Haar verantwortlich ist oder ob die Prinzessin hat nachhelfen lassen. Die "frisch blondierte Kate übernimmt bei strömendem Regen die Rolle einer Lehrerin", schrieb die Boulevardzeitung The Sun begeistert.