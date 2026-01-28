Foto: Prinzessin Kate zeigte sich mit praktischem Haar-Styling
Prinzessin Kate macht gerne auf das Thema psychische Gesundheit aufmerksam. Beim Besuch einer Wohltätigkeitsorganisation, die psychologische Unterstützung und therapeutische Outdoor-Erlebnisse anbietet, zeigte sie sich am Dienstag anders als gewohnt - mit Schirmkappe und praktischem Zopf:
Kates Frisur sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Das merkte sie etwa auch im September, als sie Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William, eine Schulklasse im Natural History Museum in London besuchte. Berichtet wurde von den britischen Medien danach fast ausschließlich über Kates erblondete Haare. Nach dem Familien-Urlaub in Griechenland hatten Aufnahmen Spekulationen ausgelöst, ob die Sonne für das blonde Haar verantwortlich ist oder ob die Prinzessin hat nachhelfen lassen. Die "frisch blondierte Kate übernimmt bei strömendem Regen die Rolle einer Lehrerin", schrieb die Boulevardzeitung The Sun begeistert.
Die Prinzessin gehört mittlerweile zu den beliebtesten Royals in Großbritannien. Anfang 2024 war sie an Krebs erkrankt. Fast genau vor einem Jahr hatte Kate mitgeteilt, in Remission zu sein, also dass ihre Krankheit unter Kontrolle ist.
Kate betont immer wieder, wie wichtig ihr Zeit im Freien ist. Zum britischen Muttertag Ende März hatte sie ein Video gepostet, das ihre tiefe Verbundenheit zur Natur unterstrich. Unter anderem war sie dabei zu sehen, wie sie die Hände an einen Baum legte. Die Naturverbundenheit hat Kate mit ihrem Schwiegervater König Charles III. gemeinsam. Auch der Monarch hat immer wieder sein tiefes Engagement für den Umweltschutz und seine Liebe zur Natur betont.
