Brooke Shields über Mutter, die sie um jeden Preis zum Star machen wollte

Kritikerinnen und Kritiker attackieren Teri Shields scharf dafür, dass sie ihre Tochter dem aussetzt, aber die Schauspielerin verteidigt ihre 2013 gestorbene Mutter lange. "Ich kann meiner Mutter nicht vorwerfen, was sie getan hat, denn was für ein Leben hätte dieses Kind aus Newark, ein Scheidungskind schon mit fünf Monaten, denn sonst gehabt? Wir wären immer noch bettelarm. Ich verstehe, wo das alles herkam", sagte Shields vor zehn Jahren dem britischen Telegraph.

Auch ihr Privatleben polarisierte, besonders ihre kurze Ehe mit Tennis-Star Andre Agassi in den 1990er Jahren. Nachdem sie in der einer Folge der Serie "Friends" auftrat, sei Agassi ausgerastet, weil sie in ihrer Rolle "Joey"-Darsteller Matt LeBlanc die Finger ableckete, sagte Shields gegenüber The New Yorker. Er habe daraufhin alle seine Tennis-Tropäen zerstört. "Das ist ein Mitgrund, warum ich single bin", so Berrymore. "Ich habe es satt, dass Männer mir sagen: 'Wie kannst du es wagen, bei der Arbeit ein sexuelles Wesen zu sein.' Du macht einfach deinen Job und kommst heim zu einem Mann, der nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Wir müssen dann Mitgefühl haben und es für ihn wieder okay machen. Wir müssen uns kleiner machen, damit sie sich größer fühlen."