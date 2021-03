Britney Spears teilt ungesehenes Video: "Meine Mutter erinnerte mich, dass ich singen kann"

Britney Spears nahm ihre Fans mit auf eine virtuelle Reise in die Vergangenheit. Die Sängerin veröffentlichte am Samstag ein wackeliges Video, das sie bei einem ihrer ersten Auftritte zeigt. Ihre Mutter habe ihr den Clip geschickt, um sie daran zu erinnern, dass sie singen könne und sie ermuntert, es wieder zu tun, so die 39-Jährige. "Ich habe diesen Auftritt zuvor nie gesehen. Definitiv eine Weile her."