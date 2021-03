Britney Spears hätte "besseres Leben ohne ihren Vater"

Die Debatte um die Vormundschaft von Popstar Britney Spears geht weiter. Berichten zufolge hat die 39-Jährige eine Ablösung ihres Vaters als Vormund vor Gericht beantragt. Die US-amerikanische Sängerin ("Baby One More Time") will demnach die übergangsweise eingesetzte Jodi Montgomery zu ihrem dauerhaften Vormund machen, wie die US-Magazine TMZ.com und People unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichteten.

Spears gegen Spears

Dass die Änderung positive Auswirkungen auf Spears haben würde, glauben offenbar auch ihr nahestehende Personen. Das Leben würde sich für sie "drastisch zum Besseren verändern", wenn ihr Vater nicht mehr in Vormund ist, sagt ein namentlich nicht genannter Insider nun gegenüber dem Promi-Portal Page Six. "Sie arbeitet wegen ihres Vaters nicht. Sie hat gesagt, dass sie nicht auftritt, solange ihr Vater die Kontrolle über ihr Leben hat", so die Quelle. "Britney vertraut Jodi Montgomery - sie ist wirklich großartig."