Harry als großer Abwesender

Britische Medien betonten vor allem das demonstrativ gemeinsame Auftreten der Royals. Damit h√§tten sie ein Zeichen der Geschlossenheit gegen die Vorw√ľrfe von Williams j√ľngerem Bruder Harry und dessen Ehefrau Herzogin Meghan in der Netflix-Serie "Harry and Meghan" gesetzt. Der zweite Teil der Serie war am 15. Dezember bereitgestellt worden, dem Tag von Kates Weihnachtssingen.

Die Fronten zwischen Harry und Meghan, die mit ihren Kindern Archie und Lilibet in Kalifornien leben, und der Familie in England gelten als verh√§rtet. Wiederholt hat das Paar dem Palast mangelnde Unterst√ľtzung und sogar Rassismus vorgeworfen. In seiner ersten Ansprache als K√∂nig hatte Charles zwar seine Liebe zu den beiden bekundet. Doch angesichts der Netflix-Serie und der f√ľr 10. J√§nner geplanten Ver√∂ffentlichung von Harrys Autobiografie habe die Entfremdung zugenommen, hie√ü es in London. Eine Einladung, Weihnachten gemeinsam in England zu feiern, habe Harry abgelehnt.