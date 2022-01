Britney Spears: Schwester Jamie Lynn bettelt um Beendigung öffentlicher Fehde

Jamie Lynn Spears: Tränen in Interview über Schwester Britney

Bereits Anfang des Monats hatte Britney Spears ihre Schwester auf Instagram entfolgt. Gegenüber dem Magazin People wehrte sich Jamie Lynn Spears gegen Behauptungen, ihre Schwester nicht unterstützt zu haben. "Ich habe immer nur versucht, hilfreich zu sein", verteidigte sie sich. Das Gegenteil zu behaupten, sei "komplett lächerlich".

In einem explosiven Interview bei "Good Morning America" gab Jamie Lynn Spears diese Woche weitere Einblicke in ihr Zerwürfnis mit ihrer Schwester Britney. Der ehemalige Kinderstar bewarb in der Sendung seine neuen Memoiren "Things I Should Have Said" - und kam unter anderem auf die Vormundschaft, Brinteys Rechsstreit gegen ihren Vater und ihre schwesterliche Beziehung zu sprechen. Während des Interviews kämpfte Jamie Lynn zum Teil gegen Tränen an.

"Ich liebe meine Schwester", beteuerte sie. Als die Moderatorin daraufhin nachfragte, ob die Beziehung zwischen ihnen immer noch kompliziert sei, bestätigte die 30-Jährige: "Ja, ich schätze schon."