Brigitte Nielsen: Baby Frida feiert zum ersten Mal Halloween

"Zeit, um über ihr erstes gruseliges Kostüm nachzudenken", kommentiert sie den Schnappschuss, der Mutter und Tochter in herbstlicher Umgebung zeigt. Vorschläge ihrer Fans gibt es zu Hauf: so reichen die Ideen von der "Kürbis-Verkleidung" bis hin zum "kleinen Vampir" oder "Kätzchen". Andere finden wiederum, Frida "sei ohnehin zu süß, um wirklich angsteinflößend zu sein". Bleibt abzuwarten, ob Nielsen ihre finale Outfit-Wahl ebenfalls in den sozialen Netzwerken teilt.

Vater von Frida ist Brigitte Nielsens Ehemann Mattia Dessi. Mit dem 40-Jährigen ist sie seit 2006 in fünfter Ehe verheiratet.