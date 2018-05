Schwanger mit 54: Fünftes Kind für Brigitte Nielsen

Vor ungefähr einem Jahr bekannte Schauspielerin und Sylvester-Stallone-Ex-Frau Brigitte Nielson (54), die seit 2006 mit Ehemann Nummer fünf, dem Italiener Mattia Dessi (39), verheiratet ist, dass sie noch einmal Mutter werden möchte.

Brigitte Nielsen wird mit 54 nochmal Mama

"Ein gemeinsames Baby ist unser Traum. Aber wir müssen realistisch bleiben. Momentan klappt es leider nicht und wir wollen noch keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen", erzählte sie damals der deutschen Zeitschrift Bunte. Wohl wissend, dass nicht alle ein spätes Mutterglück so toll finden. "Die Leute sind schockiert und halten einen für egoistisch. Aber wenn ein Mann mit 70 Vater wird, klopft man ihm anerkennend auf die Schulter", meinte sie erbost. Jetzt scheint es aber ziemlich überraschend so weit zu sein, die Hollywood-Blondine postete ein Bild auf Instagram und Facebook, welches sie mit einer ganz schön beachtlichen Babykugel zeigt.