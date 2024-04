"Bridget Jones" kehrt zurück! Spannende Fakten rund um die Kultfilmreihe

Als Single-Ü-30-Frau mit einer Vorliebe für Schokolade und Chardonnay lernte man Schauspielerin Renée Zellweger (54) in ihrer Paraderolle als Bridget Jones im gleichnamigen Film im Jahr 2001 kennen. Denn da fasste Bridget am Neujahrstag den Entschluss, ihr Leben vollständig umzustellen, abzunehmen (Zellweger musste für die Rolle 11 kg zunehmen) und mit dem Rauchen aufzuhören.

Renée Zellweger und Hugh Grant in "Bridget Jones: Am Rande des Wahnsinns"

Das Publikum hatte Bridget sofort ins Herz geschlossen, weshalb es mittlerweile bereits drei Filme gibt und wie jetzt von der Produktionsfirma "Working Title Films" bestätigt wurde, Teil vier in den Startlöchern steht.

"Bridget Jones: Mad About the Boy" soll im Februar 2025 in die Kinos kommen und auch Hugh Grant (63) wird wieder mit von der Partie sein. Denn er setzte ja in "Bridget Jones Baby" (2016) aus.