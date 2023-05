Untergetaucht: Was treibt eigentlich Renée Zellweger?

"Ant ist sehr happy mit Renée", plauderte indes ein Insider gegenüber dem Magazin People aus. "Er liebt sie wirklich sehr. Sie haben eine ganz normale Partnerschaft."

Keine Filmprojekte, dafür musikalisch unterwegs

Beruflich trat Zellweger zuletzt kürzer, nachdem sie 2022 in der Serie "The Thing about Pam" zu sehen war und 2020 für ihre Darstellung von Judy Garland im Film "Judy" einen Oscar als beste Hauptdarstellerin ergattert hatte. Aktuell stehen offiziell keine neuen Filmprojekte an.