Bridgerton-Star Luke Newton stellt Aussage über Staffel 2 richtig

"Bridgerton" hat bereits in den ersten Wochen einen Netflix-Rekord gebrochen. Innerhalb von 28 Tagen streamten weltweit 82 Millionen Haushalte die Serie, wie mitteilte. Außer in Japan habe es die Show zudem weltweit in die Top 10 geschafft - in 83 Ländern sogar auf den ersten Platz, hieß es.