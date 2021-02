Sex wie in „Bridgerton“: Wie dreht man das?

In der Hitserie „Bridgerton“ geht es heiß her. Der Herzog von Hastings und seine Daphne (Phoebe Dynevor) können voneinander nicht lassen. Dementsprechend oft ist Hauptdarsteller Regé-Jean Page nackt zu sehen. Die meistgesehene Netflix-Serie aller Zeiten machte den 31-Jährigen zum Star. Der Dreh einer zweiten Staffel ist bestätigt, Page ist für einen Screen Actors Guild Award nominiert, und sogar als neuer James Bond wird er gehandelt. Doch seine Familie musste er vor den hautnahen Szenen warnen – was nicht immer gelang.

In der Talkshow von Graham Norton plauderte der Feschak jetzt aus dem Nähkästchen. In seiner Familien-Chatgruppe auf WhatsApp verschickte er Emojis mit rot blinkendem Warnlicht oder Pfirsichen, wenn etwa mal wieder sein entblößter Allerwertester ins Bild wanderte. Das dürfte zu witzigen Chat-Dialogen geführt haben. „Bestimmte Leute haben damit gedroht, meinen Pfirsich zu bewerten“, so Page lachend.