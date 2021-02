Comeback des Bossa Nova: Schuld ist nur der Murakami

Die Story erlaubt sich den Scherz, dass der Ich-Erzähler - vermutlich Murakami selbst - einst für eine Studentenzeitung ein Jazz-Album rezensierte, das nie existerte: eben "Charlie Parker Plays Bossa Nova". Der Altsaxofonist war am 12. März 1955 gestorben, der lateinamerikanische Musikstil aber wurde erst 1962 populär. Nicht der einzige fiktive Jazz-Titel in dieser Erzählung. Auch von einem Album "Perry Como Sings Jimi Hendrix" ist die Rede.

Der im Buch auf gut zehn Seiten verarbeitete Gag bekam nun ein Eigenleben: Am 15. Februar wird der als sehr zurückhaltend geltende Bestsellerautor auf der populären Radiostation "Tokyo FM" für eine Live-Show zur Verfügung stehen. Titel: "Murakami Jam - Blame It On The Bossa Nova". Neben einem Live-Talk mit Hörern stehen Auftritte der Musiker Lisa Ono, Kaori Muraji und Miu Sakamoto auf dem Programm. Die Show wird auch gestreamt.

Der Franz kann's

Nicht auszuschließen, dass das derart eingeläutete neue Interesse am Bossa Nova zu einem echten Comeback dieses sommerlich anmutenden Musikstils führt. Ebenso ist vorstellbar, dass Murakami dabei eine Fassung von "Blame It On The Bossa Nova" auflegen wird, die japanischen Hörern sehr exotisch vorkommen könnte - jene der deutschen Schlagersängerin Manuela.

Ihr "Schuld war nur der Bossa Nova" war 1963 der erste Nummer-eins-Hit der damals 18-Jährigen. Nicht zuletzt, weil er auf dem Soundtrack der Franz-Antel-Komödie "Im singenden Rößl am Königssee" zu hören war.

Und wenn Murakami schon "Heidschi Bumbeischi" - zwar instrumental - in seinem Repertoire hat, warum nicht auch einen deutschsprachigen Bossa-Nova-Hit. Der übrigens damals auf den Index des Bayerischen Rundfunks gesetzt worden war. Die Textzeilen galten nämlich als zu freizügig. "Als die kleine Jane grade achtzehn war / Führte sie der Jim in die Dancing Bar / Doch am nächsten Tag fragte die Mama / ,Kind, warum warst du erst heut' Morgen da?'"

Wenn das Murakami erfährt, schreibt er glatt eine nächste Erzählung dazu.