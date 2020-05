Die ersten beiden Murakami-Romane

Murakami

Tokyo

Die beiden Geschichten entstanden nachts auf dem Küchentisch. Zu dieser Zeit führtenund seine Frau inein Jazzlokal.

Er sagt: Im Jingu-Baseballstadion – Schlagmann Dave Hilton erzielte einen Two-Base-Hit für die Tokyo Yakult Swallows – sei ihm der Gedanke eingeschossen. "Ja, vielleicht kann ich einen Roman schreiben ..."

13 Bücher sind es bisher geworden; und vom Time Magazine wurde Murakami unter die 100 einflussreichsten Menschen der Welt gewählt.

Schon im Frühestwerk hat der heute 66-Jährige seinen Stil festgelegt: kurze, karge Sätze – weil er versuchsweise Englisch dichtete und sein Wortschatz nicht so groß war. Dann übersetzte er sich ins Japanische und schmückte nichts mehr aus.

(So in der Art:

"Hättest du gern Sex?" – Ja." – "Tur mir leid. Es geht heute nicht.")

In "Wenn der Wind singt" – naja – und "Pinball 1973" – sehr gut! – ist man jeweils mit einem jungen Mann zusammen. Der eine will Schriftsteller werden, der andere will flippern.

Sie haben Freundinnen, es wird Bier getrunken, Rindfleischeintopf gegessen, es wird geraucht, viel geraucht – und Musik gehört, das ist immer wichtig:

Stan Getz mit "Jumping with Symphony Sid", Mildred Baileys "It’s So Peaceful in the Country", aber auch Händels Blockflötensonaten

Im Debütroman steht: Wie großartig wäre es, etwas für die Zikaden, die Frösche, die Spinnen, das Sommergras und den Wind schreiben zu können.

Bei allem Respekt, Herr Murakami: Vergiss es.