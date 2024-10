Brian Austin Green über Tiefpunkt seiner On-Off-Ehe mit Megan Fox

Megan Fox fühlte sich durch Greens Kauen gestört

Wie sehr es ab einem gewissen Moment bei dem Ex-Paar gekriselt haben dürfte, enthüllte Green jetzt im Gespräch mit seiner früheren "Beverly Hills, 90210"-Kollegin Tori Spelling in deren "MisSpelling"-Podcast.

"Es hat Megan geärgert, als du gekaut hast, weil sie der Meinung war, sie könnte dich hören", erinnerte sich Spelling an die Beziehung des Ex-Paares. Spelling selbst habe das Kaugeräusch nicht schlimm gefunden.

Green erzählte daraufhin, er könne sich nicht genau erinnern, wann dieses spezielle Problem begann. "Ich denke ehrlich, dass das Kauen einfach so war, als ob sie, glaube ich, an einem Punkt angelangt war, an dem die Dinge einfach nicht mehr so ​​toll liefen", sagte er. "Alles hat sie genervt."

Der kritische Punkt

"Irgendwie kommt man an den Punkt, an dem man denkt, die Art, wie man gerade mit den Füßen schlurft, die Art, wie man den Toast in den Toaster legt, macht mich einfach verrückt", sagte der 51-Jährige. "Es sind all diese dummen Kleinigkeiten."

Wenn es in einer Beziehung erst einmal so weit kommt, sei es an der Zeit, eine Neubewertung vorzunehmen, wenn "jede Kleinigkeit" zum Problem werde, ist sich Green sicher. Eine solche Entwicklung könnte zum Ende einer Beziehung führen, denn derartige Kleinigkeiten "bauen sich immer weiter auf und werden immer schlimmer und schlimmer."

"Für mich bedeutet das, dass man sich entscheiden muss: 'Okay, wir machen entweder eine Therapie und wir werden versuchen, unsere Verbindung zu retten und herauszufinden, was jetzt los ist", fuhr der Schauspieler fort.

Retten konnten er und Fox ihre Ehe aber nicht.

Megan Fox machte 2020 ihre Beziehung zu Musiker Machine Gun Kelly öffentlich. Green ist inzwischen mit Sharna Burgess liiert, Profitänzerin bei der US-Version von "Let's Dance"