Brautkleid mit Bedeutung: Märchenhafte Hochzeit im Hause Kennedy

Eunice Kennedy Shriver, die Nichte von Maria Shriver hat geheiratet. Eunice ist eine Tochter von Maria Shrivers Bruder Anthony Shriver und seiner Frau Alina Mojica. Sowohl Maria als auch Anthony Shriver sind Kinder von Eunice Kennedy Shriver (gebürtig gebürtig Eunice Mary Kennedy), einer Schwester des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy.

Ihre Enkelin Eunice hat nicht nur den Namen ihrer Großmutter geerbt. Wie die US-Vogue berichtet, hatte der Kennedy-Spross auch die große Ehre, im Brautkleid seiner Oma zu heiraten. Getraut hat sich die Kennedy-Nachfahrin in Miami, wo sie zu Michael “Mikey” Serafin Garcia "ja" gesagt hat.

Eunice Kennedy Shriver: Hochzeit in Miami

Eigentlich hatten der Besitzer des Luxus-Autohandels "Ocean Auto Club" und Maria Shrivers Nichte vor, ihre Hochzeit im Beisein von 200 exklusiven Gästen zu feiern. Doch wie bei vielen anderen Brautpaaren auch, hat den beiden die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht.

"Wir haben beide große Familien", erklärt die Cousine von Katherine Schwarzenegger gegenüber der Vogue. "Also Geschwister, deren Familien und unsere Eltern alleine hätten 32 Gäste ausgemacht. Wir haben gehofft, dass sich die Lage bis Oktober entspannt, aber wir mussten realisieren, dass wir in Anbetracht der Situation unsere Gäste nicht bitten wollten, nach Florida zu reisen - vor allem dann nicht, wenn es am Ende nicht so sein sollte, wie wir es uns vorgestellt haben."