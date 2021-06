Jolies Ego-Trip: Streit ums Geld bei Brangelina

Tatsächlich sieht man Angelina Jolie auf der Leinwand immer seltener: Nachdem ihr Liebes-Drama By The Sea, in dem Angelina Jolie zusammen mit Brad Pitt zu sehen war, floppte, führte Jolie zuletzt bei ihren Netflix-Film First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers in Kambodscha Regie.

Danach besuchte die Schauspielerin, die auch Sonderbotschafterin des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR ist, Flüchtlingslager in Griechenland und im Libanon (dazu mehr). Und erst kürzlich wurde bekannt, dass die 42-Jährige vorhat, als Gastdozentin an der " London School of Economics" ( LSE) Masterstudenten im "Zentrum für Frauen, Frieden und Sicherheit" zu unterrichten.

Dabei ist für Angelina Jolie Geld offenbar zweitranging: Um ihre Herzensprojekte zu realisieren, soll der Hollywoodstar bereits zahlreiche gutbezahlte Rollen abgelehnt haben.

Ganz im Gegensatz zu Jolies Mann, der eine hochdotierte Filmrolle nach der anderen annimmt - und sich angeblich auch von seiner Frau wünschen soll, mehr zum gemeinsamen Einkommen beizutragen.

" Brad ist wütend, weil er der Meinung ist, ihre Familie sei nicht in der Position, ein 30 Millionen-Gehalt abzulehnen", behauptet ein Vertrauter des Paares.