Brände in Los Angeles: Paris Hilton musste im TV mitansehen, wie ihr Haus abbrennt

Paris Hilton teilt Video von Feuer-Inferno

Dazu teilte sie ein per Hand aufgenommenes Video von einem Nachrichtenbeitrag, der eine niedergebrannte Nachbarschaft zeigt.

"In diesem Haus haben wir so viele kostbare Erinnerungen geschaffen", führte die Geschäftsfrau, Aktivistin und Sängerin aus. "Es ist der Ort, an dem Phoenix seine ersten Schritte machte und an dem wir davon träumten, mit London ein Leben lang Erinnerungen zu schaffen", schrieb Hilton mit Blick auf ihre beiden Kinder.