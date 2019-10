Brände in Kalifornien: Sorge um Heidi Klums Kinder

Bereits zum 20. Mal veranstalt Model Heidi Klum (46) heuer ihre legendäre Halloween-Party - samt einem streng geheimen und spektakulären Kostüm. Doch während Heidi und ihr frisch angetrautert Ehemann Tom Kaulitz (30) in New York auf dem roten Teppich stehen, befinden sich ihre vier Kinder zuhause in Los Angeles, wo gerade wieder verheerende Brände wüten.

An Leni (15), Henry (14), Johan (12) und Lou (9) denkt sie momentan mit Sorge. "Ich habe die Nachrichten über die Brände gehört, also frage ich ständig bei meiner Familie nach, um sicherzustellen, dass alles gut ist. Es ist beängstigend", so Heidi am Rande des New Yorker "Angel Balls". Momentan sei zwar noch alles in Ordnung, doch die Lage könne sich jederzeit ändern. "Wir wohnen in der Nähe des Feuers und es hängt alles vom Wind ab. Man weiß nie", erklärt sie. Die lange geplante Halloween-Party werde aber trotzdem wie geplant stattfinden.