Kalifornien: Schwarzenegger floh vor Waldbränden

Die Waldbrände in Kalifornien greifen immer weiter um sich. Mehr als 185.000 Menschen mussten in den vergangenen Tagen ihre Häuser verlassen, darunter zuletzt auch mehrere Prominente.

Am Montag traf es Hollywood-Star und Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger. Nahe des „ Getty“-Feuers, das nahe des berühmten gleichnamigen Museums ausgebrochen war, befindet sich die Villa des 72-Jährigen. „Wir haben uns um 3.30 Uhr morgens in Sicherheit gebracht“, twitterte Schwarzenegger. „Wenn ihr euch in einer Evakuierungszone befindet, macht nicht lange herum. Raus.“