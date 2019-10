Hunderttausende Menschen sind von Evakuierungen um Los Angeles betroffen. Alleine das Feuer in der Weinregion Sonoma County nördlich von Los Angeles hat 180.000 Menschen in die Flucht getrieben. In Summe toben im Norden Kaliforniens aber mehr als ein Dutzend Brände. Lokale Behörden sprechen bereits von der größten Evakuierung, die es je gab.

„Falls sie in einer Evakuierungszone sein sollten, machen Sie keinen Unsinn, hauen sie ab“, schrieb Arnold Schwarzenegger auf Twitter. Um 3:30 hatten ihn Feuerwehrleute aus dem Bett geholt und zur Flucht geraten. Schwarzenegger lebt im Viertel Brentwood, ein derzeit besonders bedrohtes Nobelviertel – und entsprechend rege ist die Instagram- und Twitter-Tätigkeit bei den Sternchen und Stars, die der Welt ihre Flucht vor dem Feuer mitteilen. Auch Schwarzeneggers Ex-Frau Maria Shriver wurde aus ihrem Haus evakuiert. Ebenso Schauspielerin Kate Hudson, Basketballer LeBron James, Regisseur David O. Russel und Adabei Frederic von Anhalt. Da wird gebetet und gedankt in den sozialen Medien: Für alle Betroffenen ( Shriver) und den Feuerwehrleuten ( Schwarzenegger, Hudson). LeBron James lediglich sprach von einer „verrückten Nacht“, in der er ein Zimmer suchen müsse, um kurz darauf mitzuteilen, dass er eines gefunden habe.