Bradley Cooper und Tochter bei Taylor Swifts VIP-Poolparty in 17-Millionen-Villa

Zwei Wochen nach der Absage ihrer drei Konzerte in Wien wegen bekanntgewordener Terrorpläne hat sich US-Popstar Taylor Swift vergangene Woche erstmals öffentlich dazu geäußert.

Die Absage der Konzerte in Wien sei "niederschmetternd" für sie gewesen, erklärte Swift auf ihrem Instagram-Profil. Der Grund für die Absagen habe sie mit "Angst und enormen "Schuldgefühlen" erfüllt, weil so viele Menschen zu den Shows kommen wollten, so die Sängerin.