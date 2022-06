Bradley Cooper: Offene Worte über Drogenprobleme

Hollywoodstar Bradley Cooper hat seine ehrliche Erfahrung mit Kokain und Alkohol und seine frühere Suchtprobleme geteilt. Im Podcast "Smartless" verriet der Schauspieler, der bereits mehrfach für den Oscar nominiert worden ist, auch, wie er es geschafft hat, clean zu werden.

Bradley Cooper: "Habe mich so verloren gefühlt"

Zu Beginn seiner Karriere habe er sich "so verloren" gefühlt", sagte Cooper in einer Folge des Podcasts, die am Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. "Und ich war süchtig nach Kokain."

Sein anfangs strauchelnder Karriereweg habe seine persönlichen Herausforderungen zusätzlich negativ beeinflusst. Von 2001 bis 2003 war der in Philadelphia geborene Mime, der in New York an der Actors Studio Drama School Schauspiel studiert hat, an der Seite von Jennifer Garner in der Serie "Alias" zu sehen - doch schon bald wurde er zu Gast-Auftritten herabgestuft, was offenbar schwer zu verkraften war für den ambitionierten Schauspieler.