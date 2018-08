Brad Pitts Reaktion auf Angelinas neuen Adoptionswunsch

Laut US-Medienberichten, soll Angelina Jolie (43) erneut in Erwägung ziehen, ein Baby zu adoptieren. Es wäre somit Angelinas siebtes Kind, davon ihr viertes Adoptivkind.

Angies "leeres Nest-Syndrom"

Laut dem amerikanischen Boulevardmagazin OK! berichtet ein Insider, dass "Angelina plant, ein weiteres Kind zu adoptieren, sobald sie mit dem Dreh und der Promotion zu 'Maleficent 2' fertig ist". Die selbe Quelle gibt auch an, dass Angie unter dem sogenannten "leeren Nest-Syndrom" leide. Der Grund, warum sie sich erneut ein Kind wünscht, ist, dass "die Kinder langsam erwachsen werden und sie nicht mehr so sehr brauchen."