Brad Pitt über Angelina Jolie: "Rachsüchtig und berechnend"

Wie im September bekannt wurde, ist das Sorgerecht für ihre sechs gemeinsamen Kindern nicht die einzige Sache, die Brad Pitt und Angelina Jolie aktuell vor Gericht auskämpfen. Das Ex-Paar streitet sich auch um Château Miraval, das 164-Millionen-Dollar Weingut, das es zusammen in Frankreich besitzt.

Angelina Jolie verkauft ihre Château Miraval-Anteile

Jüngsten Berichten zufolge soll Jolie nun ihren Anteil an dem Weingut und der gemeinsamen Weinmarke "Miraval" verkauft haben. Die 46-jährige soll ihre Anteile an den Weinkonzern Tenute del Mondo verkauft haben, berichteten am Dienstag US-amerikanische Medien. Wie viel Geld Angelina Jolie erhalten hat, ist nicht bekannt. Eine Entscheidung, die ihr Ex-Mann Pitt zutiefst missbilligen soll. Dieser soll bereits am 21. September in Luxemburg Klage eingereicht haben, in der seine Ex-Frau beschuldigt wird, versucht zu haben, ihn von einem möglichen Verkauf auszuschließen, während sie selbst versucht haben soll, ihren Anteil zu verkaufen. Beide besaßen zuletzt noch jeweils 50 Prozent der Anteile an dem Luxus-Anwesen, auf dem sie 2014 im Beisein ihrer Kinder geheiratet hatten.