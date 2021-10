Seltener Mutter-Tochter Auftritt: Zahara stiehlt Angelina Jolie die Show

Die US-Schauspielerin Angelina Jolie (46) hat bei einer Gala-Veranstaltung in Los Angeles eine Lobrede auf die Dichterin Amanda Gorman (23) gehalten und dazu ihre Tochter Zahara mitgenommen. "Wir brauchen Stimmen wie die von Amanda, diese Lichter im Dunkeln", sagte Jolie bei der Veranstaltung des Magazins "Variety" am Donnerstagabend in Los Angeles.

Jolie genießt mit Zahrahra Mutter-Tochter-Abend

Mutter und Tochter präsentierten sich als starkes Duo Seite an Seite den Fotografen. Zahara, die von Jolie als Baby aus einem Waisenhaus in Äthiopien adoptiert wurde, trat modebewusst in einer weißen Hose und Bluse auf. Dazu kombinierte die 16-Jährige Sneaker. Mit dem lässigen Outfit stahl der Teenager seiner Mutter fast die Show. Jolie, sichtlich stolz auf ihre Tochter, wirkte in ihrem erdfarbenen Kleid da wesentlich zurückhaltender.