Schon 1998 hatten sie ein kurzes Techtelmechtel. Nun sollen Demi Moore und Brad Pitt wieder öfter Zeit miteinander verbringen – allerdings nur freundschaftlich. Insidern zufolge soll Brad von Demi in die Kabbalah-Lehre eingeführt worden sein und nach der Trennung von Jolie nun Hilfe in dem mystischen Glauben suchen.

Pitt sucht Trost im Kabbalah-Kult

Einem Freund zufolge habe Pitt noch immer Probleme damit, mit dem Ehe-Aus fertig zu werden. Moore habe es sich laut Radar Online zur Aufgabe gemacht, ihrem alten Kumpel aus der Krise zu helfen - immerhin habe sie selbst dank der Kabbalah-Lehre ihre Suchtprobleme in den Griff bekommen.

"Brad hat nach etwas gesucht, das ihn spirituell aufbaut", heißt es aus Pitts Umfeld.

Demi habe Pitt zunächst zu "intimen Yoga-Stunden" überredet, die ihm helfen sollten, nüchtern zu bleiben. Inzwischen soll der 54-Jährige völlig auf die Lebensphilosophie seiner Freundin reingekippt sein.

"Brad betreibt die Sache inzwischen wirklich leidenschaftlich. Er studiert und sieht sich Videos an. Er trägt einen Rucksack voll heiliger Schriften mit sich herum – er macht seine Schularbeiten", berichtet ein Bekannter.

Brads neu entfachte Leidenschaft für Yoga und die Kabbalah-Lehre sollen ihn nicht nur aufgebaut haben. Auch sein Verhältnis zu Demi ist nun viel intensiver: "Sie waren seit Jahrzehnten Freunde. Aber jetzt haben sie eine Verbindung, die sie nie zuvor gehabt haben. Demi hat viel Einfluss auf Brad. Er ist dadurch viel ruhiger und energiegeladener geworden."

Will Demi ihn erobern?

Ihre Hilfe scheint Moore ihrem alten Freund aber nicht ganz ohne Hintergedanken angeboten zu haben. "Es ist kein Geheimnis, dass sie seit Jahren auf ihn steht", will ein Insider wissen. "Sie würde es lieben, ihn zu daten. Und jetzt könnte das endlich passieren."

