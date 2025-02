Auch Superstar Brad Pitt war Teil des Events, zumindest irgendwie. Und lieferte vor Millionen Zusehern weltweit einen Liebesbeweis an Freundin Ines de Ramon – aber nur die wenigsten haben es mitbekommen.

Der 61-Jährige warb aber nicht für ein handelsübliches Produkt, sondern für den Super Bowl selbst, weshalb der Spot auch direkt vor dem Sportevent ausgestrahlt wurde und somit auf ebendieses einstimmen sollte. So weit, so wenig ungewöhnlich. Interessanter ist der Schmuck, den Pitt im Spot trägt und den man immer wieder unter seinem Shirt hervorblitzen sieht: Dieser hat nämlich eine ganz besondere Bedeutung.

Wie Meg Ryan und Billy Crystal nahm auch Pitt im Vorfeld einen Werbespot für den Super Bowl auf – eine lohnende Symbiose für beide Seiten, immerhin besitzen diese Kurzclips Kultcharakter, erreichen (heuer waren es exakt 202) Millionen Menschen rund um den Globus und spielen noch mehr Summen an US-Dollar in die Kassen.

14-Karat-Goldketten als Symbol ewiger Liebe

Bei den zwei 14-Karat-Goldketten um Pitts Hals handelt es sich angeblich nicht nur um ein Geschenk seiner Freundin Ines de Ramon, sondern auch um Schmuck des Labels "Anita Ko", für das die 32-Jährige tätig ist. "Die goldenen Halsketten waren eine heimliche Anspielung auf die Liebe seines Lebens, Ines", erklärt eine anonyme Quelle im Interview mit Daily Mail. De Ramon ist "Vize-Präsidentin" bei "Anita Ko".

Und weiter: "Er liebt sie und wollte diese Halsketten im Werbespot tragen, um seine Hingabe zu zeigen." Es soll also Pitts Idee gewesen sein, den Schmuck vor der Kamera zu zeigen, weshalb man den Rest des Outfits an die Goldketten anpasste (statt umgekehrt, wie es bei Stylings meist der Fall ist). Pitts Entscheidung, die Ketten zu tragen, ist wohl auch ein Dankeschön an de Ramon, dass sie ihm während der Schlammschlacht mit Ex-Frau Angelina Jolie Kraft und Mut schenkte – und nicht zuletzt natürlich Werbung für "Anita Ko".