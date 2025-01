Legendär ist natürlich jene Szene, in der Ryans Charakter inmitten eines Restaurants einen Orgasmus vortäuscht, was Harrys männliches Ego komplett verunsichert. Oftmals kopiert, niemals erreicht.

Sequel oder Werbespot?

Könnte es also tatsächlich sein, dass ein zweiter Teil von "Harry und Sally" geplant ist und dem Publikum endlich verraten wird, wie es mit der Beziehung der Protagonisten weitergeht? In den sozialen Medien ist man sich deswegen uneins. Während die einen an ein Comeback glauben und sich bereits darauf freuen, zweifeln die anderen – und vermuten, dass hinter der Ankündigung kein Film-Sequel, sondern nichts weiter als ein Werbespot steht, der während des Super Bowls, Amerikas größtes Sport-Event, ausgestrahlt wird. Diese Spots haben in den USA Kult-Charakter, es fließen obendrein Millionen von Dollar.

Es ist deswegen nicht ungewöhnlich, dass diese Werbespots bereits Wochen vor dem Event angekündigt werden, immerhin soll ein Hype erzeugt werden. Auch ist es beinahe Usus geworden, dass ehemalige Serien- oder Filmkollegen in den Spots erneut zusammentreffen und ihre alten Rollen, denen sie ihre Berühmtheit verdanken, neu zum Leben erwecken: 2024 etwa war dies bei Jennifer Aniston und David Schwimmer der Fall, die im Rahmen eines Werbeclips eine Mini-"Friends"-Reunion feierten.

Man darf also gespannt bleiben. Der Super Bowl findet am 9. Februar statt.