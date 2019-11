Boris Beckers Insolvenzauflagen bis 2031 verlängert

Das Jahresende 2019 hätte eigentlich einen positiven Meilenstein in Boris Beckers Leben darstellen sollen. Das Insolvenzverfahren, das seit Juni 2017 gegen den ehemaligen Tennis-Star läuft, sollte zu diesem Zeitpunkt nämlich abgeschlossen werden. Nun meldet die zuständige staatliche Behörde in London allerdings, dass die mit der Insolvenz verbundenen Auflagen um zwölf Jahre, will heißen bis 2031, verlängert werden. Bereits Mitte Oktober soll sich Becker mit den Behörden auf die Verlängerung geeinigt haben und äußerte sich dazu nun auf Twitter.