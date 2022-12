Boris Becker stichelt im TV gegen Ex-Frau Lilly: "Haben ein schwieriges Verhältnis"

In einem emotionalen Sat.1-Interview hat Tennis-Legende Boris Becker nach 231 Tagen in britischer Haft über seine Zeit hinter Gittern und seine Zukunftspläne gesprochen. Auch zu den Frauen, die in seinem Leben eine Rolle spielen, hat sich der ehemalige Sportprofi geäußert.

Familie gab Boris Becker Halt

Deutlich zeigte der 55-Jährige die Liebe zu Partnerin Lilian De Carvalho Monteiro und seinen vier Kindern. Die Beziehung zu seinen älteren Kindern Noah, Elias sowie Anna, mit der er häufig telefoniert habe, sei während der Haft enger geworden. Immer wieder, wenn es um seine Liebsten geht, muss Becker unter Tränen innehalten.