Bohlen stichelt gegen Gottschalk: Peinlich oder gelungener PR-Kampf?

Gottschalk fuhr einen Konter in seinem SWR-Podcast "Podschalk", in dem er über seinen "DSDS"-Teilzeitjob philosophierte. Im Grunde seien sie gar nicht so verschiedene Typen, merkte er süffisant an: "Dieter ist Geschichte, ich bin Legende." Im "DSDS"-Finale sagte Gottschalk in Bohlens einstigem "Wohnzimmer" dann, dass jede Blase mal platze. "Der Dieter sitzt auch in Mallorca und sortiert seine Camp-David-Hemden jetzt." Bohlen kommentierte via Instagram: "In der Welt der Egomanen spielt er in einer anderen Liga." Wie ernst sie ihre Sticheleien meinen, wissen wohl nur die Protagonisten selbst. Aufmerksamkeit bringt ein solcher - mitunter befremdlich wirkender - PR-Kampf in jedem Fall beiden.