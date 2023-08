Böses Gerücht um Herzogin Meghan und George Clooney

Stars wollen es sich mit Royals nicht verscherzen

NewsNation hatte erst vor wenigen Tagen berichtet, dass die großen Powerplayer in Hollywood es seit einiger Zeit schon vermeiden würden, mit Meghan und Harry in Zusammenhang gebracht zu werden. So sollen etwa Steven Spielberg, Jeff Bridges und Ellen DeGeneres bewusst keinen Kontakt zu dem Prinzen und der Herzogin (mehr) pflegen. "Die großen Powerplayer in Hollywood werden ihr Geschäft nicht für Harry und Meghan aufs Spiel setzen", sagte Adels-Expertin Paula Froelich im Interview.

"Jeder hat einen Film zu verkaufen und ein Broadway-Stück, welches er in London oder im West End uraufführen will", so die Royal-Kennerin. "Prinz William und Kate, die die wichtigsten Leute Londons sind, würden solche Produktionen wohl nicht unterstützen, wenn sie denken, dass jemand mit Harry und Meghan befreundet ist."