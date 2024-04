Böser Seitenhieb: Barbra Streisand beleidigt Melissa McCarthy

Fans von Film-Ikone Barbra Streisand zeigen sich enttäuscht, nachdem diese Schauspielerin Melissa McCarthy in einem Instagram-Kommentar öffentlich fragte, ob sie das Abnehm-Mittel Ozempic verwende.

" Hast du Ozempic genommen?" - Streisand stichelt gegen McCarthy

McCarthy erregte Streisands Aufmerksamkeit, als sie am Sonntag ein Bild von sich und ihrem Kumpel Adam Shankman bei einem Event in Los Angeles veröffentlichte. Die Komikerin, deren Gewicht im Laufe der Jahre schwankte, präsentierte dabei ihre erschlankte Figur in einem stilvollen mintgrünen Kleid und Blazer.