Bobbi Kristina: Mit "Xanax" in Badewanne eingeschlafen?

Whitney Huston

Außerdem äußerte der 21-Jährige die Vermutung, dass die Tochter vonversucht haben könnte, sich das Leben zu nehmen: "Teilweise lässt es mich denken, dass es sein Selbstmordversuch gewesen sein könnte, nicht nur ein Unfall. Es könnte symbolisch sein im Sinne von: 'Dies ist die Art, wie meine Mutter gestorben ist, und so möchte ich auch sterben.' Es ist erschreckend, wie ähnlich es ist. Es gibt mir eine Gänsehaut und mir wurde regelrecht schlecht, als ich davon gehört habe", erzählte er der 'Daily Mail Online'.

Bobbi Kristina Brown war am 31. Januar bewusstlos in ihrer Badewanne gefunden worden. Nachdem sie einmal in ein anderes Krankenhaus verlegt worden war, befindet sie sich nun in einem Hospital in Atlanta im Koma. Nach Meinungen der Ärzte stehen die Überlebenschancen der jungen Amerikanerin nicht gut - an ein normales Leben für sie sei nie wieder zu denken. Die Familie der Schauspielerin weigert sich allerdings bislang, die lebenserhaltenden Geräte abzuschalten.