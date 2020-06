Nick Gordon: Tattoo mit Bobbi Kristinas Namen

Die Familie der 21-Jährigen erlaubt Gordon angeblich nicht, Bobbi Kristina im Krankenhaus in Atlanta zu besuchen. Vor über zwei Wochen wurde die angehende Schauspielerin bewusstlos bei sich zu Hause in der Badewanne gefunden. Sie soll bis zu acht Minuten mit dem Kopf unter Wasser gewesen sein, wurde wiederbelebt, liegt nun im Koma und ist an lebenserhaltene Geräte angeschlossen. Der Cousin der jungen Frau, Jerod Brown, hatte kürzlich behauptet, Gordon plane, vor Gericht zu ziehen, um Zugang zum Krankenbett seiner Freundin zu bekommen.

Die Polizei untersucht noch immer, was sich am Tag der Tragödie in Bobbi Kristinas Haus abspielte. Es heißt, es soll einen Streit zwischen ihr und Gordon gegeben haben, ungefähr eine Stunde bevor der 25-Jährige sie zusammen mit seinem Kumpel Max Lomas in der Wanne fand.