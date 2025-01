Rechtsstreit zwischen Blake Lively und Justin Baldoni spitzt sich zu

"It Ends With Us"-Schauspieler Justin Baldoni hat eine Klage gegen die "New York Times" eingereicht. Auch Blake Lively hat weitere rechtliche Schritte unternommen.

Der Rechtsstreit zwischen den "It Ends With Us“-Stars Blake Lively (37) und Justin Baldoni (40) nimmt kein Ende: Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat die Schauspielerin am 31. Dezember in New York eine Bundesklage gegen den Regisseur und Co-Star des Filmdramas sowie dessen PR-Team eingereicht. Lively behauptet, Opfer sexueller Belästigung und einer koordinierten Schmutzkübelkampagne geworden zu sein.

Baldoni und sein PR-Team haben indes eine Verleumdungsklage gegen die New York Times eingereicht. Die Zeitung hatte als Erste über Blakes Vorwürfe berichtet (mehr dazu hier). 250 Millionen Dollar Schadenersatz gefordert In der Klage, in der 250 Millionen Dollar Schadenersatz gefordert werden, wird der New York Times vorgeworfen, eine "eigennützige Darstellung“ der Schauspielerin unkritisch übernommen zu haben, wonach Baldoni, seine Produktionsfirma und sein PR-Team zusammengearbeitet hätten, um Livelys Ruf zu schädigen, nachdem sie sich über Fehlverhalten während der Dreharbeiten zum Film beschwert hatte.

Der NYT-Artikel vom 21. Dezember habe absichtlich Informationen ausgelassen, die der Version der Schauspielerin widersprochen hätten, so der Vorwurf. In einer Stellungnahme weißt die New York Times die Vorwürfe von sich. In dem Artikel sei "akribisch und verantwortungsvoll" berichtet worden, so das Blatt. Gegenklage geplant Bereits am 20. Dezember 2024 hatte Lively in Kalifornien eine 80-seitige Klage wegen unangemessenen Verhaltens am Set und Rufmordes eingereicht. Seitdem hat die Schauspielerin, die sich während der Promotour einem heftigen Shitstorm ausgesetzt sah, eine Flut von Solidaritätsbekundungen in den sozialen Medien erhalten. Baldoni und sein Team bestreiten die Vorwürfe und sprechen von falschen Anschuldigungen. Der Schauspieler kündigt eine Gegenklage gegen Lively an.