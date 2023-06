Trump-Lookalike sorgte für Verwirrung: "Melania" war gar nicht Melania

Smith soll sich zum einen mit den Untersuchungen im Zusammenhang mit geheimen Regierungsdokumenten befassen, die Trump nach dem Ausscheiden aus dem Amt in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago aufbewahrt hatte. Zum anderen soll er sich um Ermittlungen zur Attacke auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 kümmern. Wie CNN berichtete, erschien Trumps Kommunikationsberaterin Margo Martin, die für ihn im Weißen Haus arbeitete und dann mit nach Mar-a-Lago zog, im März zur Befragung in Washington.

Reporter klärte Hoppala auf

Am Dienstag (13. Juni) erschien Martin schließlich in Florida bei Gericht. Laut Medienberichten sorgte die 27-Jährige aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit Trumps Frau Melania zwischenzeitlich für Verwirrung. Fox News-Reporter John Roberts verwechselte die beiden Frauen während einer Live-Übertragung. "Da ist sie", sagte Roberts zunächst - im Glauben, er sähe die frühere First Lady. "Melania" habe kürzlich das Gebäude betreten, so Roberts. Eine viertel Stunde später habe er sich laut Independent korrigiert. Ein Produzent habe ihn auf den Fehler aufmerksam gemacht. Melania Trump habe sich indes in New York aufgehalten, berichtet Daily Mail.