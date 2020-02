Billy Porter für Auftritt in "Sesamstraße" kritisiert

Diskriminierende Äußerungen

Rapert wetterte in den sozialen Netzwerken haltlos gegen eine angeblich "radikale LGBTQ-Agenda", die durch Steuern finanziert werde. Die "Sesamstraße", bekannt für ihren Bildungsauftrag, versuche nun "Kinder mit Drag Queens zu sexualisieren". Alles nur, weil Porter ein Kleid trägt. Inhaltliche Anmerkungen finden sich keine.

Porter kontert

Der Schauspieler will die wüsten Anschuldigungen gegen ihn und das Kinderprogramm nicht unkommentiert lassen. "Wenn es Ihnen nicht gefällt, sehen Sie es sich nicht an. Was hat meine Gesangseinlage mit einem Pinguin damit zu tun, was ich in meinem Schlafzimmer mache?" erklärte er gegenüber Page Six. Es sei "wirklich interessant, dass das Erste, worüber die Leute mit queeren Menschen reden wollen würden, immer Sex" sei. "Bleiben Sie aus meinem Schlafzimmer, dann wird alles gut. Das geht Sie nichts an." Zudem würde er es "extrem seltsam" finden, dass die Kommentatoren sogar die Schlussfolgerung von seinem Kleid zu "perversem dämonischen Sex" vollziehen würden.