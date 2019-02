Life Ball 2019: Auf zur „Reise über den Regenbogen“

Der diesjährige Life Ball (8. Juni) begibt sich auf eine „ Reise über den Regenbogen“ und landet mit einer Zirkustruppe in einer fantastischen Welt der Farben. Es versammeln sich mehr und mehr skurrile Figuren, allesamt auf ihre Art „Freaks“ (ursprünglich: Laune der Natur, heute viel eher: „Begeisterter“), jeweils auf der Suche nach Herz, Verstand und Mut. Außenseiter bleiben nur so lange in einer Gesellschaft heimatlos, wie sie sich in ihren Nischen verstecken.

Als vor 50 Jahren im „Stonewall Inn“ (Christopher Street, New York) erstmals Homosexuelle und Lesben gegen Schikanen der Polizei rebellierten, war der Weg in die Sichtbarkeit gewählt und die Regenbogenflagge ihr Signet. Ein Regenbogen zeigt auch ein Tor zu einer Traum- und Vorstellungswelt wie in Judy Garlands „Somewhere Over the Rainbow“, stets Kennmelodie schwuler Subkultur.

„Auch der Life Ball ging einen ähnlich steinigen Weg. Nur durch Sichtbarmachen und offenen Diskurs lassen sich HIV und Aids besiegen“, so der Life-Ball-Gründer Gery Keszler. Internationale Celebrities posierten nun als Botschafterinnen für die Style Bible 2019: Von Cynthia Nixon („Sex and the City“) oder Ex-Supermodel Tatjana Patitz über Burlesque-Queen Dita von Teese über Sänger und Komponist Billy Porter bis zur Supersize-Ikone Beth Dito oder zum It-Girl Kelly Osbourne, um nur einige wenige aus der Riege der „bunten 17“ zu nennen (großes Bild). Die international renommierten Fotografen, die das Team der Testimonials in allen schillernden Farben in Schwarz-Weiß in Szene setzten: Markus Morianz, Denis Malerbi und Marco Ovando.