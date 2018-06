Billy Bob Thornton verrät wahren Trennungsgrund von Jolie

"Sie macht Filme, die ihr wichtig sind – egal, ob diese Erfolg haben oder nicht. Sie macht noch immer, woran sie glaubt und ich werde sie für immer dafür bewundern", so Thornton weiter, der in dem Interview auch erklärte, warum seine Beziehung zu Jolie schließlich in die Brüche gegangen war.

"Wir hatten einfach unterschiedliche Lifestyles“, so der Schauspieler. "Sie hat einen globalen Lifestyle und ich lebe zurückgezogen. Das ist also um ehrlich zu sein, vermutlich der einzige Grund, warum wir heute nicht mehr zusammen sind. Wir wollten in unseren Leben unterschiedliche Dinge gehen."