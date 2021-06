Billie Eilish entschuldigt sich nach Rassismus-Vorwürfen

Besagtes Video hatte vergangene Woche für Kritik im Netz gesorgt. In dem Video spricht Eilish zunächst mit asiatischem Akzent, während ihr Bruder Finneas die Musikerin, die zahlreiche Freunde in der afroamerikanischen Community hat, später auffordern soll, mit einem "schwarzen Akzent" zu sprechen. Der 19-Jährigen wird zudem vorgeworfen, in einem weiteren Video das Wort "chink" zu verwenden - eine englische beleidigende Slang-Bezeichnung, die sich auf eine Person chinesischer Abstammung bezieht.