Bill Gates: Alles über seine neue Freundin Paula Hurd

Paula hingegen arbeitete früher als technische Führungskraft und ist jetzt Eventplanerin und Philanthropin. Die 60-Jährige und Bill Gates bewegen sich demnach schon länger in denselben Kreisen. Ihre Leben sollen sich dank ihrer gemeinsamen Liebe für Tennis bereits vor Mark Hurds Tod gekreuzt haben. Paula Hurd und Bill Gates wurden bereits 2015 bei einem Tennismatch in derselben Loge sitzend fotografiert.

Im Mai 2021 hatten Bill und Melinda Gates bekannt gegeben, sich nach 27 Ehejahren scheiden zu lassen. "Nach reiflicher Überlegung und viel Arbeit an unserer Beziehung haben wir beschlossen, unsere Ehe zu beenden", schrieb das Ex-Paar damals auf Twitter. "In den zurückliegenden 27 Jahren haben wir drei unglaubliche Kinder großgezogen und eine Stiftung aufgebaut, die sich weltweit dafür einsetzt, den Menschen gesunde und produktive Leben zu ermöglichen." Man habe vor, die gemeinsame Arbeit in ihrer gemeinsamen Stiftung, der Bill & Melinda Gates Foundation, fortzusetzen, hieß es in dem offiziellen Statement.