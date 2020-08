Big Brother: Mischa mit Adela auf Tuchfühlung - Emmy Russ findet in Udo Ersatz

In der ersten Folge der neuen "Promi Big Brother"-Staffel hatte Emmy Russ noch ihr Vorhaben kundgetan, bei "Love Island"-Womanizer Mischa Mayer zu landen. "Er gehört mir. Er kann bei mir im Bett schlafen", hatte die 21-Jährige ihren Mitstreiterinnen unmissverständlich klar gemacht.

Hat es zwischen Mischa und Adela gefunkt?

Doch wie es den Anschein macht, hat das Bikini-Model Pech gehabt: In der zweiten Folge der Trash-Show war schnell klar, dass Mischa eher Augen für die Schweizer "Bachelorette" Adela Smajic hat. Die gingen vor laufenden Kameras auf Tuchfühlung. Adela gab für den durchtrainierten 28-Jährigen die Privat-Masseuse und zeigte dabei vollen Körpereinsatz, der die Streicheleinheiten sichtlich genoss.

Unter Adelas Fingern schmolz Mischa dahin und schüttete vor der 27-Jährigen sein Innerstes aus: "Ich bin sehr emotional, aber das ist 'ne harte Schale, weißt du, und nur die Leute, dir mir wirklich am Herzen – so wie bei dir –, die bekommen auch von den Emotionen was zu sehen."