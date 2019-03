Bieber und Baldwin: Ehekrise nach nur sechs Monaten?

" Justin will und braucht sie noch immer als seine Ehefrau und sie will ihn unterstützen", so der Freund des Paares weiter. "Aber es ist schwer, wenn sie das alles zusammen durchmachen müssen."

Auch US-Moderatorin Wendy Williams äußerte in ihrer Show nun ihre Bedenken. Die 22-Jährige Baldwin sei zu jung, um mit den mentalen Problemen des Sängers fertig zu werden, so Williams, die an die junge Frau appellierte, sich von Bieber zu trennen.