Bieber und Baldwin lebten bis zur Hochzeit enthaltsam

In ihrem ersten Interview als Ehepaar haben Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (22) enthüllt, dass sie bis zu ihrer Hochzeit auf Sex verzichteten.

Bieber & Baldwin: Erstes Interview als verheiratetes Paar

Seit September 2018 sind der Sänger und das Model verheiratet. Gegenüber der Vogue erzählten die beiden, dass sie sich ein Zölibat auferlegt hatten. Bieber erklärte, dass sein religiöser Glaube der Grund dafür war. Vor seiner Beziehung mit Baldwin habe er ein "legitimes Problem mit Sex" gehabt.

"Ich glaube, dass Sex eine Menge Schmerz verursachen kann", begründete Bieber, der zuvor mit Musikerin Selena Gomez zusammen war, seine Entscheidung. "Manchmal haben Leute Sex, nur weil sie sich nicht gut genug fühlen. Weil sie kein Selbstwertgefühl haben. Frauen tun das und Männer auch."

Er wolle sich stattdessen lieber Gott widmen, da es ihm psychisch stärke. "Gott bittet uns nicht darum, keinen Sex zu haben, weil er über uns herrschen will oder so. Er versucht uns vor Schmerz zu beschützen", so Bieber. "Und ich glaube, dass Gott mich deshalb mit Hailey gesegnet hat", ist sich der Popstar sicher.