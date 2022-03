Beziehungschaos und Skandal-Sager: Was treibt eigentlich Hulk Hogan?

Terry Bollea, wie Hulk Hogan mit bürgerlichem Namen heißt, hatte es in den 80er und frühen 90er-Jahren als Wrestler zu weltweitem Ruhm gebracht. Doch in den letzten Jahren sorgte der Skandal-Wrestler und Schauspieler weniger mit seinen sportlichen Leistungen für Schlagzeilen. Seine Karriere wurde vielmehr von Skandalen überschattet. Besonders mit so mancher Äußerung sorgte er bei etlichen Fans für Kopfschütteln. Doch auch Hogans Liebesleben schaffte es immer wieder in die Klatschpresse und das bis heute.

Hulk Hogan: Rassismus-Skandal und Sex-Video

In aufgetauchten Audio-Aufnahmen beleidigte Hulk Hogan Mitte der 2010er-Jahre den afroamerikanischen Freund seiner Tochter Brooke aufs Übelste. Besonders daneben: Er verwendete dabei des Öfteren rassistische Äußerungen und nutzte das N-Wort.

Zusätzlich zu dem Skandal war der ehemalige Profi-Sportler in einen Rechtsstreit mit Gawker Media verwickelt, nachdem die Website Auszüge aus einem heimlich aufgenommenen Band veröffentlicht hatte, das Hogan beim Sex mit der damaligen Ehefrau seines früheren besten Freundes zeigte. Hogan hatte aufgrund der Veröffentlichung des Videos im Prozess umgerechnet rund 125 Millionen Euro Entschädigung zugesprochen bekommen. Das Unternehmen stellte kurz darauf einen Insolvenzantrag und legte Berufung gegen das Urteil ein. Später einigte man sich auf eine Zahlung von etwa 28 Millionen Euro.