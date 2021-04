Beyoncé gibt seltenen Einblick ins Mama-Leben

Popstar Beyoncé zählt zu den erfolgreichsten Sängerinnern unserer Zeit und hat es doch geschafft, ihr Privatleben großteils der Öffentlichkeit fern zu halten. Speziell ihren drei Kindern will sie ein möglichst normales Aufwachsen ermöglichen. Nun hat die 39-Jährige eine Ausnahme gemacht und ihren 171 Millionen Instagram-Followern einen seltenen Einlick in ihr Mama-Leben gewährt. Gemeinsam mit Blue Ivy (9), die ihrer Mama immer ähnlicher sieht, und den dreijährigen Zwillingen Rumi und Sir ging es an den Strand in Malibu: